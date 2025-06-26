İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış ruhunu yeniden canlandırdığı İZMAR mağazalarının beşinci şubesi Karşıyaka Girne’de hizmete girdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarında yurttaşların güvenli ve uygun fiyata temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hayata geçirdiği İZMAR projesi büyüyor. Son olarak İZMAR marketlerinin beşinci şubesi Karşıyaka Girne’de Bahriye Üçok Mahallesi eski lunapark sokağında hizmete girdi. İZMAR mağazalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su, tek çatı altında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılırken yeni ürünler de İzmirlilerin beğenisine sunulmaya başladı. Karşıyaka mağazasında ilk kez İZMAR natürel sızma zeytinyağı 5 litresi 1.250 TL’den satışa sunuldu. Geniş ürün yelpazesiyle kâr amacı gütmeden satış yapan İZMAR, artık temel tüketim ürünlerini kooperatiflerle yapacağı anlaşmalarla İZMAR markasıyla uygun fiyata satışa sunacak.

İZMAR MARKASIYLA UYGUN FİYAT

İZMAR’ın yeni ürünleriyle ilgili bilgi veren İZTARIM Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer İşleğen, “Özellikle kooperatiflerle anlaşma sağlıyoruz. Mordoğan Kooperatifi’yle iş birliği yaparak İZMAR markalı natürel sızma zeytinyağı ile işe başladık. Bunun dışında İZMAR markalı çaylar, bakliyatlar hayatımıza girecek. Kendi İZMAR markamızla kooperatiflerle iş birliği halinde ürün çeşidini geliştirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz halkımız tarafından kabul görmüş yörelerden alınıyor. İzmir dışındaki ürünler de örneğin çay direkt üreticinin yerinden alınıyor. Bu aşamada gerekli laboratuvar analizleri yapılıyor, kalite ekibinin değerlendirmelerinin sonucunda raflara ulaşıyor. Halkımıza uygun fiyata en kaliteli ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜREDİR KARŞIYAKALILAR BEKLİYORDU”

Karşıyakalıların bu mağazayı uzun süredir beklediğini ve ilçede ikinci bir mağaza daha açacaklarını aktaran İşleğen, “Halkımızın ve muhtarlarımızın Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) ulaştırdığı talepler bu yöndeydi. Karşıyaka’da şimdi mini İZMAR mağazası olarak hizmet vermeye başladık. İzmir’in birçok ilçesinde yeni şubelerimizi açmayı planlıyoruz. Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik planlamamızı yapıyoruz. 6’ncı marketimizi de Bornova Doğanlar’da açıyoruz” diye konuştu.

“HEM MUHTAR OLARAK, HEM ANNE OLARAK DEVAMINI İSTİYORUZ”

Bahriye Üçok Mahallesi Muhtarı Özlem Ümmetoğlu, “Mahallemizin bu marketi dört gözle beklediğini söyleyebilirim. Gerçekten çok büyük ihtiyaçtı. Ayrıca ev hanımı ve anne olarak da aile bütçemize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Cemil başkanımız zaten bizim eski başkanımız. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde böyle bir faaliyette bulunması bizim için çok gurur verici. Hem muhtar olarak hem anne ve ev hanımı olarak bu hizmetlerin devamını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“CEMİL BAŞKANA BİZE BU GÜZELLİĞİ SUNDUĞU İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İZMAR’da ilk alışverişi yapan yurttaşlardan Serap Alev, “Bu mağazanın bizim mahallemizde açılması, bizim için çok mutluluk verici bir olay. Cemil Başkana bize bu güzelliği sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemin de bundan çok iyi faydalanacağını düşünüyorum. Bunu fiyat açısından da görüyorum. Ekonomide gidişat hem Türkiye’de hem dünyada iyi değil. Burada ayrıca kendi ürünlerimizin olması, kooperatif ürünlerinin olması güzel. Bunların hem içerikleri sağlıklı hem de fiyat açısından çok iyi. İhtiyacı karşıladığı için çok sevinçliyiz, teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÜRÜNLER ÇOK İYİ, PİYASAYA GÖRE FİYATLAR ÇOK İYİ”

Yaşar Alkan ise, “Çok memnunum. Böyle bir imkanı sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ürünlerini kullanıyorum. Sağlıklı ve herkese de tavsiye ederim. Ürünler çok iyi, piyasaya göre fiyatlar çok iyi. Etimizi aldık, peynirimizi aldık. Bir daha gelişimizde diğer ürünlerimizi de alacağız. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve ağır ekonomik şartlar altında geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların ev ekonomisine katkı sunan marketler, kısa süre önce Karabağlar Bozyaka, Menemen Ulukent, Gaziemir ve Çamdibi’nde hizmete girmişti.