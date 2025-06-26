Tepebaşı İklim İzcileri Programına katılan minik izciler, 2025 yılı eğitim öğretim dönemini Keskin Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri mahalli kamp programı ile sonlandırıyor. Minik izciler, 7 günlük sürecek kamp boyunca doğayla iç içe bir yaşam sürerken, takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sorumluluk almayı deneyimliyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim İzcileri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programının 2025 yılı eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Eskişehir İklim Spor Kulübü ile Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen mahalli kampa Tepebaşı İklim İzcilerinin yanı sıra 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Fatih Fen Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden TİF MEB’e (Türkiye İzcilik Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı izciler de katıldı. Eskişehir İklim Spor Kulübü izcileri, TİF MEB izcileri, izci liderleri, izci gönüllüleri olmak üzere toplamda 67 izci ve 14 izci lideri ile 7 günlük "Eskişehir Uzun Süreli Yaz Mahalli Kampı" devam ediyor.

Eğitimler verildi

Kamp boyunca izciler, doğayla iç içe bir yaşam sürerken, takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sorumluluk almayı deneyimliyor. Kamp süresince izcilere telsiz, halat bağlama, ateş yakma, balta bıçak kullanımı, atıcılık eğitimlerinin verildiği istasyon çalışmaları yaptırılırken, aynı zamanda Tepebaşı Arama Kurtarma Ekipleri (TAK) ilk yardım eğitimleri verdi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından izcilere, dikkati, başarıyı, beceriyi, takım çalışmasını, görev paylaşımını, ekip duygusunu ve takım çalışmasını pekiştirecek oyunlar oynatırken; Eskişehir Öncü Spor Kulübü’nün desteğiyle izcilere okçuluk eğitimi de verildi.

İzcilerin kampı, Cuma günü edecekleri yemin töreni ile son bulacak. Kamp programı ardından yaz döneminde kısa bir ara verecek olan iklim izcileri, Eylül ayında okulların açılmasıyla yeni döneme ve izcilik çalışmalarına devam edecek.