Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, itfaiye personeline yönelik orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde itfaiye personeline orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitimde, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangına müdahale teknikleri, kullanılan ekipmanlar, koordinasyon çalışmaları ve yangın sırasında alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Yangın esnasında itfaiye ve orman ekiplerinin birlikte hareket etmesinin önemi vurgulanarak, karşılıklı olarak saha uygulamaları ve tecrübeler paylaşıldı.