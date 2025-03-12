İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 104. yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Prof. Dr. Hasan Kaya yaptı. Prof. Dr. Kaya, "23 Aralık 1920 tarihli Maarif Vekaleti güfte yarışmasına 724 şiir katılmıştır. Ön elemeyi geçen 7 şiir Mart ayı başındaki oturumlarda tartışmaya açılmış ve bunlardan biri Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsüsünden okunmuştur. İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihli Meclis oturumunda Mehmet Akif Ersoy’un şiiri olarak milli marş olarak kabul edilmiştir" ifadelere yer verdi.

Video gösteriminin ardından, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında ödül kazananlara ödülleri, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından verildi.

İstiklal Marşı’nın 9 kıtası, yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından okunurken, son kıta protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından söylendi.

Programın ardından, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Evi Derneği tarafından hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemiz" konulu fotoğraf sergisi ve "Mehmet Akif Ersoy" konulu kitap sergisi, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk , Garnizon Komutanı Tuğg. Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Seyfullah Özelmas Vali Yardımcıları Osman Abdullah Günaydın ve Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.