İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" programı, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesinin hazırladığı İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" programı, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart Mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere plaketlerini Vali Hulusi Şahin takdim etti. Ödül Töreninin ardından Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Uğruna İstikbalden Vazgeçenler isimli gösterilerini gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Hulusi Şahin, fuaye alanında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nı anlatan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erkan Çelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.