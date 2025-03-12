İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. Yıldönümü Ardahan’ın Posof ilçesinde törenle kutlandı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Posof İlkokulu salonunda yapıldı. İlçe protokolünün yanı sıra vatandaşlarda programa yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Bozkurt tarafından yapıldı. Sinevizyon gösterisinden sonra "Bir şiirin öyküsü, bir öykünün şiiri" adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından sunuldu. Gösteri izleyenlerde büyük beğeni topladı.

Program sonunda İstiklal marşı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilerek program sona erdi.