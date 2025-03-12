DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliklerinde seyircilerin arasına sessizce yerleşen öğrenciler, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını güçlü ve duygulu bir şekilde seslendirdi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından milli marşımızın taşıdığı derin anlamları ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyasını irdelemek amacıyla düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" başlıklı panel, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel ve Müzik Bölümü öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Sanat Müziği konseri ile başlayan programda, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğrencileri, seyircilerin arasına sessizce yerleşerek, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını güçlü ve duygulu bir şekilde seslendirdi. Öğrencilerin coşkulu performansı ile derin bir duygu yoğunluğu yaşanan salonda milli birlik ve beraberlik ruhu hakim olurken, anlamlı performans izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Birlik ve bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşımız

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recai Özcan’ın yönetiminde gerçekleştirilen panelin ilk konuşmacısı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Emine Balta, "Geleceğe Yansıyan Işık Olarak İstiklal Marşı" adlı sunumunda, İstiklal Marşı’nın geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan ışığından bahsederek, marşın Türk milletinin birliğini ve bağımsızlık mücadelesini simgelediğini vurguladı. Marşların; vatandaşlık bağlarını güçlendirme ve halkın uluslararası ifade biçimi olmak üzere iki farklı temel özelliğe sahip olduğunu ifade eden Balta, İstiklal Marşı’nın bu iki özelliği de bünyesinde barındırdığını belirterek marşın yalnızca bir şiir olmadığını, aynı zamanda milletin ortak değerlerini, tarihi hafızasını ve bağımsızlık ruhunu yansıtan güçlü bir metin olduğunu söyledi.

Hayatı, karakteri ve vatanseverliği

Panelin diğer konuşmacısı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Alper Kumsar ise, "İstiklal Şairi Mehmet Akif" başlıklı sunumunda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ele aldı. Konuşmasında, şairin çocukluk ve gençlik yıllarından bahseden Kumsar, Akif’in yetiştiği ortamın ve aldığı eğitimin düşünce dünyasını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Mehmet Akif’in etnik kökenine de değinen öğretim üyesi, şairin hayatından kıssalar paylaşarak, karakterinin güzelliğini, dürüstlüğünü ve vatanseverliğini örneklerle ele aldı.