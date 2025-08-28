Başiskele’de devam eden dev kavşak projesinde seferler artacak, vapur ücreti yarıya inecek, otoparklar ücretsiz olacak, yeni bağlantı yolları devreye girecek, ağır vasıtalara yasaklar gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce aracın geçiş yaptığı D-130 Karayolu’ndaki trafiği rahatlatmak için çok önemli bir yatırımın startını geçtiğimiz günlerde verdi. Toplam 16 kilometre uzunluğunda yeni ulaşım koridoru inşasını kapsayan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, sadece bölgedeki trafik sorununu çözmeyecek hem zaman hem de yakıt anlamında ciddi tasarruf sağlayacak. İnşaat çalışmaları geçtiğimiz ay başladı. Toplam 2 milyar TL maliyetli proje, 12 ay gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Bir yandan yaşam sürecek, bir yandan çalışmalar programa uygun ilerleyecek.

Değirmendere ve Karamürsel’den vapurla İzmit şehir içine ulaşım sadece 17 TL olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işte bu çok zor süreci sorunsuz yönetmek için olağanüstü önlemler aldı, çok geniş bir çalışma ağı oluşturdu. Ana hedef vatandaşları toplu taşıma araçlarına yönlendirerek bölgedeki bireysel araç yoğunluğu azaltmak. Bu amaçla Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel’den İzmit’e direkt vapur seferleri oluşturulacak, normal seferlerin de sayısı artırılacak. Üstelik yolcu ücretleri de yarı yarıya indirilecek. İskelelere bağlı otoparklar ücretsiz yapılacak. İzmit iskelesinden şehir içine ring servis 41Ç otobüs seferleri de devrede olacak. Böylece Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel’den vapurla İzmit şehir içine ulaşım sadece 17 TL olacak.

Otopark ücreti ödemeyecekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir süredir şehrin belirli bölgelerinde uyguladığı "park et-devam et" sistemini, deniz ulaşımını tercih edecek sürücüler de kullanabilecek. Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük vapur iskelelerinde hali hazırda otoparklar mevcut. Araçları ile bu otoparklara gelecek olan sürücülerden otopark ücreti alınmayacak. Sadece vapur ücreti ödeyerek, İzmit’e ulaşabilecekler. Bunların yanı sıra Başiskele Millet Bahçesi’nin otoparkı da park et-devam et sistemine entegre edilecek. 41Ç gibi ring bir hat kurularak, vatandaşların vapur iskelesine toplu ulaşımı sağlanacak.

Ek otobüs seferleri eklenecek

Çalışma süresince, otobüsle toplu taşıma araçlarının sefer sayıları da artırılacak. İzmit’e Karamürsel’den gelen 750-751-752 ve 755 numaralı hatlar; Halıdere’den gelen 740 numaralı hat; Değirmendere’den gelen 710-721 ve 722 numaralı hatlar; Gölcük’ten gelen 701 ve 702 numaralı hatlar ile İhsaniye’den gelen 680-692 ve 710 numaralı hatların karşılıklı olarak sefer sayıları artırılacak. Aynı şekilde Hisareyn, Yeniköy, Bahçecik ve Karşıyaka’dan gelecek araçların sefer sayılarında da artışa gidilecek.

Başiskele’den Yuvacık’a alternatif yol yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışma boyunca yolda yaşanacak daralmaların trafiğe oluşturacağı yükü de hesapladı. Bunun için de güneyde yeni bağlantı yolları yaptı. Seymen Tüneli’nden İzmit’e gelmek için Yuvacık Kavşağı’nı kullanacak sürücüler için alternatif güzergah belirlendi. Buna göre; D-130 Karayolu’nu kullanmak istemeyen sürücüler, Seymen Tüneli’nden çıkıp Hürriyet Caddesi’ne girecek. Seymen Millet Bahçesi’nin hemen üstünde yeni açılan çevre yolunu kullanarak Mahmut Çavuş Caddesi-Yunus Emre Caddesi-Pasinler Caddesi-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi güzergahından Yuvacık Kavşağı’na bağlanacak. D-130 Karayolu’na tüm bağlantı yolları kapatılacağı için Başiskele’nin güney kesimlerinden gelecek sürücüler de bu güzergahı kullanabilecek. Alternatif güzergahta, 24 saat esasına göre çalışacak zabıta ve çekiciler konuşlandırılacak.

Tır ve kamyonların geçişi 1 Eylül itibariyle yasak

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi inşaat çalışması süresince bazı yasaklar da uygulanacak. Buna göre 07.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında D-130 Karayolu’na kamyon, tır gibi ağır vasıtalar giremeyecek. Yeniköy ile Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümü kapsayan uygulama 1 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bununla ilgili, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı tüm önlemleri aldı. Bölgedeki nakliye kooperatifleri ile irtibata geçilerek, Video Mesaj Sistemi(VMS) ve SMS’ler aracılığı ile ağır vasıta sürücülerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Hayat Kimya’nın hemen yanında bulunan ve Büyükşehir’e ait 20 dönümlük alan, bu araçların park alanı olarak düzenlendi. Yasaktan haberi olmayan tır ve kamyonlar, D-130’un her iki tarafına konuşlandırılacak ekipler vasıtasıyla bu park alanına getirilecek. Yasak saatleri boyunca da bu alanda kalmaları sağlanacak.

Her güzergaha dev bilgilendirme tabelaları konulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar devam ederken özellikle sürücülerin mağdur olmaması adına her noktada bilgilendirme yapacak. Ağır vasıta sürücüleri için D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkiinde(İzmit istikameti), MOBESKO mevkii(Sakarya-İzmit istikameti), Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi(İzmit-Yalova istikameti), D-130 İhsaniye mevkii(Yalova-İzmit istikameti) ve Ereğli mevkiindeki(Yalova-İzmit istikameti) billboardlarda yasakla ilgili bilgilendirme ve uyarı afişleri olacak. Yine Seymen Tüneli-Yuvacık Kavşağı arasındaki alternatif güzergaha dev bilgilendirme tabelaları konulacak. Ayrıca, düzenli olarak broşürler ve SMS’lerle de bölgedeki sürücüler ile vatandaşların bilgi sahibi olması sağlanacak.

Kurumlar arası koordinasyon

Büyükşehir belediyesi bu önemli çalışma süresince trafiği rahatlatmak ve herhangi sorun yaşanmaması adına tüm paydaşlarla toplantıları tamamladı, sorumlular belirledi. Bu amaçla Kocaeli Valiliği, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili belediyelerle gerekli koordinasyonu sağlayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu tedbirleri en ince ayrıntısına kadar düşünüp, hayata geçirdi. Bölgede çekici, ilk yardım, acil müdahale ekipleri de 24 saat boyunca nöbet tutacak. Böylece sürücülerin ve vatandaşların trafikte herhangi bir sıkıntı yaşamaması sağlanacak.