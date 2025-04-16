Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında İstanbul’un 7 ilçesinden Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen öğrenciler tarihi mekanları gezdi.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" programına bu hafta İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal ilçelerinden kız öğrenciler katılıyor. İlçeye ilk defa gelen öğrenciler, danışman öğretmen ve rehber eşliğinde Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, Mağara Evler, Harabeşehir, kümbetler, Abdurrahmangazi Türbesi ve Ahlat Müzesi’ni ziyaret ettiler.