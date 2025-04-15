SUBÜ, YKS’ye hazırlanan İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise öğrencilerini ağırladı. Bu çerçevede İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üniversitenin birimlerini gezdi ve eğitim-öğretim imkânlarına ilişkin bilgi aldı. 40 öğrencinin yer aldığı ziyarette SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban, üniversiteyi tanıtan bir sunum yaptı ve öğrencilere SUBÜ hakkında genel bilgiler verildi. Ardından Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), SUBÜ Stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü (TYK) ziyaret edildi. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları da yanıtlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından gezi sona erdi.