İstanbul Valiliği’nce hayata geçirilen "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında eğitimleri tamamlanan bin 150 kişilik koro ve orkestra, düzenlenen programda sahne aldı. Çeşitli şarkıları seslendiren 80 öğretmenden oluşan koro ve orkestra büyük beğeni topladı.

İstanbul Valiliği tarafından 2024 yılında hayata geçirilen "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında eğitimleri tamamlanan bin 150 kişilik koro ve orkestra öğrencisi için etkinlik düzenlendi. Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu’nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda video gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Programda Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Bin Çocuk Korosu’ndan oluşan toplam bin 150 kişilik dev koro ve orkestra çeşitli şarkıları seslendirirken farklı branşlarda 80 öğretmenden oluşan Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ise halk oyunları gösterisi yaptı. Öte yandan programda alanlara kurulan çeşitli atölye stantlarında çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Vali Davut Gül, atölye stantlarını gezdi.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın hepinize selamı var, gözlerinizden öpüyor. İstanbul’umuzda birbirinden güzel onlarca projemiz var. Ama bunların içerisinde dört tane projeyi özel takip ediyoruz. Nedir bunlar? ‘Spor şehri İstanbul.’ Her okulumuzda okul spor kulübü oluşturduk. 800 bine yakın lisanslı sporcu öğrencimiz var. Bir milyon hedefimiz var ve çocuklarımızın spor yapmasını arzuluyoruz. İkincisi ‘Ben okuyorum, İstanbul okuyor’ 6 buçuk milyon olan kitap sayımızı yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartmak istiyoruz. 4 milyon kitabımızı temin ettik. Eksik kalan 2 buçuk milyon kitabımızı daha temin edeceğiz. Yılın sonuna kadar kitap sayımızı yüzde yüz arttırmış olacağız. Üçüncüsü ‘İstanbul Öğrenci Meclisleri’ her birinizin karar süreçlerine katılmanızı katılımcı olmanızı arzuluyoruz. O projemiz de çok iyi gidiyor. Dördüncüsü, ‘Enstrümansız Okul Kalmasın’ projemizle iki etapta 260 okulumuza müzik atölyesi oluşturduk. Yılın sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte 240 atölye daha oluşturacağız. Müzik atölyesi sayımız 500’ü bulacak. Bugün de sizlerle birlikte bu müzik atölyelerinde ‘Enstrümansız Okul Kalmasın’ projemizde yetenekleri ortaya çıkan kardeşlerimizle birlikte velilerimizi, öğretmenlerimizi ve komşularımızı iyi bir akşam geçirteceğiz, iyi bir gece geçirteceğiz. Her birinizin yeteneğini biliyoruz. Her birinizin özelliklerini biliyoruz. Her velimizin, her öğretmenimizin, keşke öğrencimizin enstrüman çalabilse, keşke çocuğumuz kitap okusa, keşke çocuğumuz spor yapsa, keşke çocuğumuz özgüveni gelişse, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılsa dediği faaliyetleri sizinle birlikte yapıyoruz, yapacağız" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bilimsel, teknolojik gelişmelerle çocuklarımızın aklını inşa etmek, merhamet, adalet, sevgi ve saygı duygusuyla çocuklarımızın kalbine dokunmak, hayatlarını inşa ederken sanattan, müzikten, estetikten anlayarak, bütüncül bir anlayışla dünyayı ihya etmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Zatı hallerinizin öncülüğünde İstanbul’umuzda Enstrümansız Okul Kalmasın projesiyle 200 okulumuz 100 bin öğrenciye ulaşıldı. İnşallah desteklerinizle önümüzdeki yıllarda artarak bunu devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da, "Bu projenin fikir babası, patenti Sayın Vali’deydi. Onun Gaziantep’te uyguladığı ve İstanbul’da devam ettirdiği bu proje gerçekten çok güzel. Kendisinden Allah razı olsun. Okullar arasında Nişantaşı’ndaki okulla Etiler’deki okulla Bahçelievler’deki, Güngören’deki, Zeytinburnu’ndaki okullar arasındaki farkları kaldırıyor. Kemanın, piyanonun sadece gelir durumu iyi olanlar değil, herkes için yapılabileceğini ispatlıyoruz" ifadelerine yer verdi.