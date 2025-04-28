İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin her hafta İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” etkinliği, bu hafta yazar Mümin Sekman ile eğitimci ve yazar Bahar Eriş’i ağırladı. “İnsan Potansiyelini Nasıl Gerçekleştirir” konulu söyleşinin ardından vatandaşlar yazarlara kitap imzalatma imkanı da buldu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi vatandaşları her cuma birbirinden verimli söyleşilerle buluşturmaya devam ediyor.

İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bakırköy Muhabbeti” etkinliğinde yazar Mümin Sekman ile eğitimci ve yazar Bahar Eriş anlamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

“İnsan Potansiyelini Nasıl Gerçekleştirir” konulu söyleşi kapsamında verimli bir gün yaşandı.

Vatandaşların akıllarındaki soruları sorma imkanı da bulduğu söyleşi, yazar Mümin Sekman ile eğitimci ve yazar Bahar Eriş’in okuyucularına kitabını imzalaması ile sona erdi.