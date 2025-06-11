İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye Başkanları yerine Başkan vekili seçimleri yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkanvekili seçimi, bugün yapılacak.

AK Parti’nin adayları belli oldu

Gaziosmanpaşa’da yapılacak Belediye Başkan vekili seçiminde AK Parti’nin Belediye Başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, Avcılar’da AK Parti’nin Belediye Başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş, Büyükçekmece’de AK Parti’nin Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı oldu.