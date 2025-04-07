Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sepanta Naimi’nin de yer aldığı İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) komisyonu geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Bağcılar’da gerçekleştirilen İlçe Risk Takip İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında, afet risklerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bağcılar Kaymakamlığı, belediye, emniyet, eğitim ve altyapı kurumlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, tamamlanan ve devam eden projeler ele alındı.

Özellikle deprem riskine karşı ilçedeki eski binaların yıkımı ve güçlendirme çalışmaları hızla devam ettiğinin belirtildiği toplantıda, 2024 yılı içinde 24 bin185 kişiye afet farkındalık eğitimi verilirken, ilçe genelinde yeni toplanma alanları oluşturulduğuna da değinildi.

Ayrıca, sel riskine karşı dere yataklarında yapılan düzenlemeler ve altyapı çalışmaları ile olası taşkınların önüne geçilmesi hedeflendiği konuşuldu.

Toplantıda ilçede afetlere hazırlık kapsamında yerel arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kamu binalarında acil durum planları güncellenmesi ve su tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik adına yağmur suyu toplama projeleri de hayata geçirilmesi ele alındı.

Toplantıda, ilçedeki risklerin düzenli olarak takip edilmesi ve afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam etmesi gerektiği vurgulandı.