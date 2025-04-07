Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı" (BİL-EN) projesi kapsamında Malhun Hatun İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, ve meslektaşları polislik mesleğini tanıtarak mesleğin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Malhun Hatun İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan İl Emniyet Müdürü, minik kahramanlarla samimi anlar yaşadı. Etkinlikte polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi.

Hakan Yılmaz, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Minik kahramanlarımızın gözlerindeki mutluluk ve heyecanı görmek bizleri de mutlu etti. Bu tür projelerle geleceğin bireylerine mesleğimizi tanıtmak ve topluma olan katkımızı anlatmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.