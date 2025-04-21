İstanbul Havalimanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ünlü markalara ait cep telefonu, kürk, kol çantası ve spor ayakkabı gibi çok sayıda eşya Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde hareketlerinden şüphelendiği iki yolcuyu takibe aldı.

Ekipler Moskova’dan geldiği tespit edilen Rus vatandaşı T.I ve Belarus vatandaşı A.K’yi durdurarak şahısların valizlerini ve üzerlerinde arama yaptı. Şahısların üst ve bagajlarında yapılan aramalarda 10 adet çeşitli markalara ait son model cep telefonu, 7 adet fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kg paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 paket elektronik sigara filtresi, 60 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı, ünlü markalara ait 21 çift Spor Ayakkabı ve 16 adet kadın kol çantası, 12 adet vizon kürk, 6 adet vizon şal ele geçirdi. Yurda kaçak yolla sokulmak istenilen eşyalara el konulurken, şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar gerekli yasal işlemlerin ardından Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.