İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 36 bin binadaki 425 bin bağımsız bölüm incelenirken, 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğunu belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmasındaki son durumu açıkladı.

Bakan Kurum, 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapıldığını bildirdi.

Tespiti yapılanlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğu, 4 bin 295 binanın ise az hasarlı olduğunun tepitlerinin yapıldığı kaydedildi.