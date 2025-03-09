Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Tiyatro Parantez'in sahnelediği “İstanbul Efendisi” izleyenleri kahkahaya boğdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Ramazan etkinlikleri tiyatro gösterisiyle devam etti. Tiyatro Parantez ekibi tarafından SAÜ Kongre Merkezi’nde sahnelenen “İstanbul Efendisi” tiyatro oyunu, tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

İstanbul Efendisi olan Savleti, kızı Esma'yı evlendirmek için cinlere perilere bel bağlanan oyunda, Esma'nın gönlü Safi Çelebi'de olup, afet kadın ve yardımcısı Feraset, cariyeleriyle çeşitli planlar kurarak oyunu traji-komik hale getirdi.

Salonda eğlenceli anlar yaşanırken, oyunun finali uzun süre ayakta alkışlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, vatandaşları kültür sanat dolu akşamlarımızda ağırlamaya devam edeceklerini duyurdu.