Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde SAÜ Kongre Merkezi’nde sahne alan Tiyatro Parantez "İstanbul Efendisi" oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri keyifli bir tiyatro gösterisiyle devam etti. Tiyatro Parantez ekibi tarafından SAÜ Kongre Merkezi’nde sahnelenen "İstanbul Efendisi" tiyatro oyunu, tiyatro severlerin beğenisini kazandı. Salonda eğlenceli anlar yaşanırken, oyunun finali uzun süre ayakta alkışlandı.