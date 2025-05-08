DenizBank’ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 9 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
DenizBank’ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 9 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. İtalyan şef Carlo Rizzari yönetiminde gerçekleşecek konserde, gecenin solisti kornist Can Kiracı olacak. Orkestra, Reinhold Moritzevich Gliere’in, ‘Korno Konçertosu Si Bemol Major Opus 91’, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Senfoni No.38 Re Major K.504, Prag’ eserlerini seslendirecek.
Kaynak: İHA