Kartepe’de İsrail’in yıllardır Filistin’e uyguladığı insanlık zulmünü konu alan "Dökme Kurşun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Savaşın insanlık dışı yüzünü gözler önüne seren oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kış sezonu takviminde, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yetişkinler için "Dökme Kurşun" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Ardından etkinlik, minikler için "Bir Deprem Masalı" oyunuyla devam etti. Her iki oyun da izleyicilerden tam not aldı.

Erkan Yavuz’un yazıp yönettiği ve sahneye taşıdığı "Dökme Kurşun" adlı tiyatro oyunu, İsrail’in yıllardır Filistin’e uyguladığı insanlık zulmünü konu alıyor. Oyunda kullanılan müzikler, görseller ve monologlar, izleyiciyi savaşın acımasız gerçekliğiyle yüzleştirirken, aynı zamanda Filistin halkının umut dolu direnişini de aktarıyor.

"Bir Deprem Masalı" oyunu ise Ömer Burak Çınar’ın yazarlığı ve Asuman Arslan’ın yönetmenliği altında deprem bilinci oluşturmayı ve çocuklara afet durumlarında doğru davranışları öğretmeyi hedefliyor.