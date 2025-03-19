Ordu’da teravih namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Ordu Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami’nde teravih namazının ardından basın açıklaması yaptı. Vatandaşların da katıldığı basın açıklamasında İsrail’in uyguladığı zulme tepki gösterildi.

Ömer Faruk Yücedağ, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail’in 19 Ocak tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına da uymayarak saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Ateşkes süreci içerisinde Gazze’ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan apertheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu saldırılara tüm dünya halklarının tepkisini açıkça göstermesi gerekiyor. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir" dedi.

Yücedağ, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.