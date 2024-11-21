İsrail’in Gazze Şeridi’nde bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi öldü, 100’ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail, Filistin’deki kitlesel katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu bu kez Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesini hedef aldı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100’ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.