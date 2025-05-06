Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Gül Çevik, Peru’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 87 kg kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Isparta Belediyesi’nin milli haltercisi Fatma Gül Çevik, 30 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda +87 kg kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Fatma Gül Çevik, koparmada 110 kg, silkmede 135 kg olmak üzere toplamda 245 kg kaldırarak altın madalyaya uzandı. Çevik, bu sonuçla ağır sıklette dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın halterci unvanını da elde etti.

"Fatma Gül evladımıza bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyorum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şampiyon sporcu için yayımladığı mesajda, "Güney Amerika Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda, Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz Fatma Gül Çevik, koparmada 110 kg, silkmede 135 kg olmak üzere toplamda 245 kg kaldırarak dünya şampiyonu olmuştur. Belediyemizin sporcusu olarak Isparta’mızı ve ülkemizi uluslararası arenada büyük bir başarıyla temsil eden Fatma Gül evladımızı yürekten kutluyor, bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyorum. Azmi, disiplini ve güçlü duruşuyla tüm gençlerimize ilham olan başarılı sporcumuza sağlıkla, başarılarla dolu bir spor kariyeri diliyorum" ifadelerini kullandı.