Isparta Eğirdir Karayolu’nda Aksel Turizm’e ait bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Isparta Eğirdir Karayolu üzerindeki Miskinler Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 42 US 888 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yan yatan otobüsteki yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.