Isparta’da YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın eden öğrenciler ter dökerken, aileleri ise okul önlerinde heyecanla bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00’dan itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, görevliler tarafından kimlik ve belge kontrolleri sonrası salonlara alındı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Öğrenciler içeride ter dökerken, aileleri ise okul önlerinde dua edip heyecanla çocuklarını bekledi. TYT’ye bu yıl Türkiye genelinde 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı bildirilirken, Isparta genelinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin katıldığı öğrenildi. Sınav süresince güvenlik önlemleri artırılırken, geç kalan öğrenciler için girişler saat 10.00’da kapatıldı. YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 30 Haziran Pazar günü yapılacak.