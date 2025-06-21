Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Kazada 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi, Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ediş’in kullandığı 07 MMS 83 plaka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ kısmında bulunan korkuluklara çarptı, ardından su kanalına düştü. Araç kanal içerisinde ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Ediş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ediş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.