Isparta’da Kolçelik ve Aypa kavşakları arasında gerçekleştirilen trafik uygulamasında 78 şahıs ve 53 araç sorgulanırken, 10 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün saat 16.30 ile 17.30 arasında Isparta il merkezinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Kolçelik Kavşağı ile Aypa Kavşağı arasında her iki istikamette yapılan trafik denetimlerinde 78 şahıs ve 53 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 10 araca idari para cezası uygulandı.