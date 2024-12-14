Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 39 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan ve çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 2 araç trafikten men edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uygun davranmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Dün akşam saat 20.00 ile 21.00 arasında farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 107 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 78 araç incelendi. Kusurlu olduğu tespit edilen 39 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan ve çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 2 araç trafikten men edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik denetimlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına devam edeceğini belirtti.