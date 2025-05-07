Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle düzenlenen seminerde sektörlere yönelik yeşil dönüşüm fırsatları ele alındı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Salonu, 7 Mayıs Çarşamba günü önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. BAKA ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "Temiz Üretim Bilgilendirme Semineri", bölgedeki sanayi temsilcileri, kamu kurumları ve akademisyenleri bir araya getirdi. Seminerin ana konuşmacısı olan TÜBİTAK MAM Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu Lideri Dr. Tuba Budak, temiz üretim ve döngüsel ekonomi konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, temiz üretim uygulamalarının Isparta sanayisi için önemli olacağını vurguladı.

Güler, "Biz ajans olarak sürdürülebilir üretim için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Buna ilişkin enstrümanlarımız hem hali hazırda var hem de gelecekte de olacak. Bunlardan bir tanesi şu anda elimizde teknik destek programımız var. Yakın bir süre içerisinde bir aksilik olmadığı takdirde SoGreen isimli bir programımız olacak. SoGreen sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm içeren faaliyetleri finansmana yönelik bir program. Özellikle hızlandırıcı, biraz daha yeni girişimci olmuş olan işletmeler için bir destek programı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın bir Dünya Bankası kredisiyle sağlamış olacağı bir finansman olacak. O finansmanı bizde yerelde inşallah icra etmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Güler ayrıca, Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) hakkında da uyarılarda bulundu; "2026 itibarıyla birçok sektörde karbon salımını belgeleyemeyen firmalar için ciddi yaptırımlar devreye girecek. Bu, üretimimizin sürdürülebilirliği kadar dış ticaretimiz açısından da hayati bir konu" dedi.

Sunumunda Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile yürütülen başarılı saha uygulamalarına yer veren Dr. Tuba Budak ise, özellikle gıda, tekstil ve plastik sektörlerinde düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek temiz üretim çözümlerini paylaştı. Isparta’nın sektör yapısına uygun öneriler sunan Budak, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler de temiz üretime geçebilir; bu sadece büyük sanayi kuruluşlarının meselesi değil" dedi.

Seminerde ayrıca BAKA Uzmanı Dr. Osman Ağralı tarafından Teknik Destek Programları, SoGreen Finansman Mekanizması ve proje başvurularında dikkat edilmesi gereken çevresel kriterler hakkında detaylı bilgiler verildi. Son yıllarda sürdürülebilirlik temelli projelere öncelikler verildiğini belirterek, katılımcıları bu süreçlere aktif şekilde dâhil olmaya davet etti.

Katılımcılar seminerin ardından, temiz üretim konusunda edindikleri bilgileri sektörlerine nasıl adapte edebileceklerine dair birebir görüşme fırsatı da buldu. Etkinliğe katılan sanayiciler, böyle bir bilgilendirme toplantısının uzun süredir ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

Isparta’nın önümüzdeki yıllarda yeşil dönüşüm sürecinde daha aktif bir rol oynaması beklenirken, bu tür farkındalık etkinliklerinin de artırılması planlanıyor.