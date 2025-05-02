Isparta-Afyonkarahisar karayolunda kontrolden çıkan yolcu midibüsünün refüjü aşarak devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta’dan Keçiborlu istikametine gitmekte olan 32 K 0342 plakalı Keçiborlu Turizm’e ait yolcu midibüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları devrilerek karşı şeride geçip yan yattı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan ve hastanelerde yaralıları ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs, muhtemelen yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada toplam 15 vatandaşımız yaralandı, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor. Tüm ekiplerimizle birlikte hızla olay yerine intikal ettik. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılarımız çevredeki hastanelere hızlı bir şekilde sevk edildi. Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altındaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik, durumları iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle gerekli önlemleri alacağız" dedi.