Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde dün gece kaybolan yaşlı adam, ekiplerce başlatılan arama çalışmalarının ardından Burdur’da bulundu. Yaşlı adamı sağlıklı bir şekilde gören yakınları gözyaşlarına hakim olamayarak sarıldı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde komşusunu ziyaret etmek amacıyla evden ayrılan zihinsel engelli Ahmet Kuma’dan (71) bir süre sonra haber alınamadı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekiplerinin de destek vermesiyle geniş bir bölgede yapılan arama çalışmalarında Kuma, Burdur’un İlyas köyünde sağlıklı bir şekilde bulundu. Yaşlı adamı sağlıklı bir şekilde gören yakınları gözyaşlarına hakim olamayarak sarıldı.

Ahmet Kuma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.