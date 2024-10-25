Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklara devam ediyor. İlçenin dört bir yanına bayrak ve Atatürk posterleri asan Marmaris Belediyesi, 29 Ekim akşamı da 101 zeybek gösterisi eşliğinde yapılacak fener alayı düzenleyecek.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklara devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı kutlamalarına terör gölgesinin düşmesine izin vermeyen Belediye, öncelikli olarak Marmaris’in dört bir yanını kırmızı-beyaza boyadı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ana arterler ve belediye hizmet binaları başta olmak üzere dört bir yana Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Ayrıca cadde üzerlerinde de bayraklama çalışması gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi 29 Ekim Salı günü de coşku dolu bir program hazırladı. Marmaris halkını bayram kutlamasına davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Ankara’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün bayram coşkumuzu yaşamamızı engellemesine izin vermeyeceğiz. En büyük bayramımızı hep birlikte, şehitlerimize duyduğumuz saygı ile büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Marmaris’te resmi kutlama programı 28 Ekim pazartesi günü saat 13.00’te Atatürk Meydanı’na çelenk sunumu ile başlayacak. 29 Ekim Salı sabahı saat 10.00’da Şehir Stadı’nda resmi geçit töreni yapılacak. Öğrencilerin gösteriler sunacağı etkinlik öğlene kadar devam edecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda saat 19.00’da da Aksaz Askeri Bandosu Cumhuriyet konseri verecek.

Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinlikleri ise 29 Ekim Salı akşamı yapılacak. Fener alayı saat 20.30’da Ketenci Otel önünde başlayacak. Motosiklet gruplarının en önde olacağı kortejde 101. yıla özel olarak hazırlanan 101 zeybek gösterisi yapılacak. Ellerinde bayrak ve meşalelerle Atatürk Meydanı’na kadar yürüyecek Cumhuriyet sevdalıları ayrıca 200 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyacak. Fener alayına Marmaris sakinlerini davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Hep birlikte coşku içinde yürüyecek ve Cumhuriyet sevdamızı bir kez daha haykıracağız” dedi.

Yürüyüş sonunda ise Atatürk Meydanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile sahne alacak olan usta sanatçı Fuat Saka bir konser verecek.