Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücülerden birinin alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Fatih mahallesi 101. Çevreyolu caddesi Fazlı Aslan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 16 AJJ 399 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Burhan C. hakimiyetindeki 06 DNR 620 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü Ramazan B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.