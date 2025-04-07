Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 208 şahıs sorgulanırken, kurallara uymayan 22 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il merkezinde denetim gerçekleştirdi. Dün akşam saat 21.00 ile 23.30 saatleri arasında 6 farklı noktada yapılan uygulamaya 48 personel katıldı. Denetimlerde 208 şahıs sorgulanırken, 140 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 22 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.