Isparta’da polis ekiplerince geçtiğimiz son 7 gün içerisinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 13 aranan şahıs yakalanırken 2 bin 604 sürücüye ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 36 bin 589 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 29 bin 827 aracı kontrol etti. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 2 bin 604 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.