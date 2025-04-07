Van’da, sıcaklıkların artmasıyla baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Van-Bitlis karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerindeki kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri mest ediyor. Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, dağların zirvesindeki kar örtüsüyle güzel manzara sunuyor.

Nihat Özel isimli vatandaş, "Yoğun geçen kışın ardından ilkbahara hayırlısı ile kavuştuk. Baharın müjdecisi çiçekler de açtı, güzel bir bahar olacak İnşallah" dedi.