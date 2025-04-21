Isparta’da sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit edilen iki araç sürücüsüne toplam 69 bin TL ceza kesildi. Araçlardan biri trafikten men edilirken, bir sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da 19 Nisan 2025 tarihinde Sanayi Mahallesi’nde trafiğe açık alanda drift yaptığı belirlenen iki araç, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda araçların plakaları ve sürücüleri kısa sürede belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince her iki sürücüye toplam 69 bin 41 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerden biri hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 179/2. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.