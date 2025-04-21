Türkiye’de en önemli sağlık sorunlarının başında unutkanlığın geldiğini belirten uzmanlar, gelişen teknolojiye ve akıllı cihazlara rağmen insanların her şeyi unutmaya başladığını belirtildi. Genç yaşlı fark etmeksizin artan unutkanlık durumu anahtarcıların işlerini yoğunlaştırdı.

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır oto anahtarcılığı yapan Tuncay Camuz, eskiden hırsızlık ve düşürme olayları nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını son yıllarda insanların unutkanlığından dolayı gece gündüz çalıştıkalrını belirtti.

"Yedeği olmazsa yeni nesil araçlarda pahalıya mal oluyor"

Eski araçların anahtarı kaybolduğunda bir şekilde araç çalıştırılıp gideceği yere götürüldüğünü ancak yeni nesil araçlarda artık bunun mümkün olmadığını belirten Anahtarcı Tuncay Camuz, "Son zamanlarda unutkanlık oto sürücüleri için ciddi sıkıntı olmaya başladı. İnsanlarımız koyduğu eşyanın yerini hatırlayamıyor. Özellikle aracını çok fazla kullanmayanlar bir yere gideceğinde anahtarı bulamıyor. Yedek anahtar da yoksa araç ancak çekici ile anahtarcıya götürülüyor. Bu da araç sahibi ve sürücüler için ciddi maliyet. Bu nedenle tüm araç sahiplerinin otolarına mutlaka yedek anahtar yaptırıp bu yedek anahtarı da kasalarında veya hane halkının bildiği uygun bir yerde saklamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.