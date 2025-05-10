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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2,5 saatte gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 339 kişi ve 135 araç denetlendi, 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geçtiğimiz gün saat 21.00 ile 23.30 arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin 6 farklı noktasında yapılan denetimlerde toplam 339 şahıs ve 135 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Uygulamalar sırasında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA