Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 81 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilip çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 3 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün 20.00-21.00 saatleri arasında 4 farklı noktada yapılan uygulamada 116 şahıs ve 81 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 81 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık veren ve eksikliği tespit edildiği belirlenen 3 araç ise trafikten men edildi.

Trafik ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.