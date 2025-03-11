Isparta’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kaçma suçundan aranan şahıs yakalandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "Silahla Yağma ve Tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet, suçlulara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA