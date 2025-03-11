Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek kurumda görev yapan sağlık çalışanların önerileri ile ilgili istişarede bulundu.

Başkan Anmal, Sağlık-Sen işyeri temsilcisi Veli Tadık ile birlikte kurum çalışanları ile bir araya geldi. Anmal, kurumlardaki iş barışının huzurlu bir çalışma ortamını beraberinde getirdiğini belirterek "emek mücadelesi bir kişi ile değil yol gösterici arkadaşların verdiği önerilerle yol almanın kıymetli olduğuna inanıyor ve değerli katkıları ile sendikal çalışmalarımıza özgüven veren her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anmal, sağlık çalışanları ile sağlık hizmetinin sunumuna ilişkin istişarede bulunduktan sonra kurumda özveri ile sağlık hizmetini sunan Sağlık çalışanlarının talep ve beklentileri ile önerilerini İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Ezin ile görüşüp karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Anmal, göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı İlçe Sağlık Müdürü Ömer Ezin’e teşekkür edip görevinde muvaffakiyet temennisinde bulundu.