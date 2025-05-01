2025 yılının ilk 4 ayında Isparta’da 25 bin 18 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, 4 bin 851 sürücüye trafik ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Aynı dönemde 287 motosiklet kazası meydana geldi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Nisan aylarını kapsayan ilk 4 aylık süreçte motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerde ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda 25 bin 18 motosiklet ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 bin 851 sürücüye idari işlem uygulanırken, aynı dönemde kent genelinde toplam 287 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazalardan 252’si yaralanmalı, 35’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.