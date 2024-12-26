Isparta Emniyeti Narkotik ekipleri, 2024 yılında düzenledikleri projelerle 19 bin 420 üniversite öğrencisine, 11 bin 348 veli, öğretmen ve vatandaşa eğitim verirken, 18 bin 15 vatandaşa broşür dağıttı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulanacak olan bazı projelerini gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘Narkogençlik Projesi’ ile üniversitelerde 19 bin 420 öğrenciye eğitim verildi. ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi’ çerçevesinde 11 bin 348 kişiye, öğrenci velileri, öğretmenler, kamu görevlileri ve vatandaşlar dahil eğitimler düzenlendi. ‘Narkonokta Projesi’ kapsamında kurulan stantlarla 18 bin 15 vatandaşa broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.