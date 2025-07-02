Isparta Belediyesi Sıfır Atık Noktası, İstiklal Yeraltı Katlı Kapalı Otopark gişesi yanındaki binada hizmete girdi. ‘Her Atık Çöp Değildir’ sloganıyla hizmet vermeye başlayan Sıfır Atık Noktasına teslim edilecek her atık karşılığında verilecek karta para puan yüklenecek. Bu puanlar anlaşmalı iş yerlerinde harcanabilecek.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında vatandaşlar geri dönüşüme teşvik ediliyor. Bu kapsamda İstiklal Yeraltı Katlı Otopark gişesi yanında Sıfır Atık Noktası oluşturuldu. ‘Atma Getir Kazan’ temasıyla oluşturulan Sıfır Atık Noktası, sıfır atığın sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle ‘Her Atık Çöp Değildir’ sloganıyla tüm vatandaşları bu çevresel dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor.

Vatandaşlar yeni kurulan Sıfır Atık Noktasına kâğıt, karton, plastik, cam, metal ve bitkisel atık yağ gibi farklı kategorilerde atıkları getirebilecek. Sıfır Atık Noktasında kayıt yaptıracak vatandaşlara kişiye özel ‘Atma Getir Kazan’ kartı teslim edilecek. Her getirilen atık karşılığında bu kartlara bakiye yüklenecek ve anlaşmalı iş yerlerinde bu bakiyeler harcanabilecek.

Isparta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her sene okullarda gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları, eğitim seminerleri ve sıfır atık temalı yarışmaların devam edeceği belirtilirken, yeni çalışmada gençler ve ev hanımlarının projenin en büyük paydaşı olarak görüldüğü vurgulandı. Açıklamada, Sıfır Atık Noktası ile birlikte Isparta’da atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve doğaya bırakılan atık miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.