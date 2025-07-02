CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Genel başkanı Özgür özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirleyip toplanabilir. Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra Genel Kurul’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak. Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan’ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.