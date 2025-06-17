Isparta Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı başlama vuruşuyla start aldı. Başkan Başdeğirmen, bu tür etkinliklerin personelin birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu belirterek, "İyi oynayan kazansın" dedi.

Isparta Belediyesi Müdürlükler Arası 2025 Futbol Turnuvası başladı. 15 takım ve 210 sporcunun yer aldığı turnuva Belediye Meclisi Futbol Takımı ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Futbol Takımı’nın maçıyla başladı. Belirlenen fikstüre göre Isparta Belediyesi Emre Spor Kompleksi’nde oynanacak maçlar sonucunda turnuvanın finali 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

"Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk maç öncesinde yaptığı konuşmada turnuvanın hayırlı olmasını diledi. Başkan Başdeğirmen, "Birlik, beraberlik, dostluk olsun ama sonuçta iyi oynayan kazansın. Güzel birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Amacımız kaynaşmayı sağlamak. Aynı belediyede görev yapmamıza rağmen birbirini tanımayan personel arkadaşlarımız var. Bu maçlarda onlar da birbirleriyle tanışarak daha samimi ortamda hizmet etmeye çalışıyorlar. Bu turnuvanın güzel tarafı da budur. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Başdeğirmen maçın başlama vuruşunu yaptı

Takımlara ve hakemlere başarılar dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclisi Futbol Takımı ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı. Müsabaka 4-1’lik skorla Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün galibiyetiyle sona erdi. Bu maçın ardından Güvenlik ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü’nden oluşan karma takımı karşı karşıya geldi. Maçı 5-1 güvenlik futbol takımı kazandı. Bir diğer maçta da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü karma takımı karşılaştı. Bu maç ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 3-0 galibiyetiyle sona erdi.