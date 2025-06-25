Trabzonspor ve İstanbulspor’un eski futbolcusu İsmail Gökçek, Yücespor Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası’nda oynanan Elit Master-Uçaslar maçının başlama vuruşunu yaptı.

Bakırkoy Yücespor Kulübü ve Zuhuratbaba Sahası, çok güzel ve özel günlerden birini yaşadı. Yücespor Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası’nda oynanan Elit Master - Uçaslar müsabakasının başlama vuruşunu Trabzonspor ve İstanbulspor’un eski futbolcularından İsmail Gökçek yaptı. Maçı izlemeye gelen çok sayıda seyirci, 1999 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele veren İsmail Gökçek’e alkışlayarak moral verdi.