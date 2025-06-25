Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yanan alan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Akören köyünde arpa ve buğday ekili arazilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın havadan da görüntülendi. İlçede bir günde farklı tarım arazilerinde 10 yangının çıkması nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.